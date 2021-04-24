Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kumar oynayan 17 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 17 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek lokalinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 17 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.
Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 17 kişiye para cezası verildi.
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