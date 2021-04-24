Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 53 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmaktan işlem yapıldı.
Bu kapsamda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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