İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 53 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmaktan işlem yapıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.