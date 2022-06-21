Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Meram ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aymanas Mahallesi'ndeki ikametten altın ve para çalınmasıyla ilgili hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının M.S. (39) olduğunu belirledi.
Şüpheliyi gözaltına alan polis, evden çalınanları sahibine teslim etti.
Etiketler: Konya
Son Haberler
- 17:30
- 17:12
- 17:03
- 17:10
- 16:55
Sıradaki Haber
Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz