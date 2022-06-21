Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Eyyüp E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken yanlarına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda Eyyüp E. ile araçta bulunan Ramazan T. yaralandı.
Eyyüp E. aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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