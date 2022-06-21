Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de park ve bahçelerde yenileme çalışması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bazı park ve bahçelerde yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Çamlıbel Mahallesi Işıklar Parkı'nda mevsimlik çiçek dikimi ve budama çalışması yaptı.
Ekipler, ilçedeki farklı park ve bahçelerdeki çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Mersin
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