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Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kemal Korkmaz (22) idaresindeki 07 AGB 946 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda, ehliyetsiz sürücü Buğra Rıdvan A. (16) yönetimindeki 42 ZB 557 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sema (60) ve Ceyda Korkmaz (22) yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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