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Güncel
AA 21.08.2023 14:33

Konya'da düğünde havaya silah sıkan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Karatay ilçesinde, düğünde havaya silah sıkan ve polise karşı mukavemet gösteren 8 kişi gözaltına alındı.

Konya'da düğünde havaya silah sıkan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılı yazılı açıklamada, Karatay Mahallesi Halit Dikmen Sokak'ta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine av tüfeği ile ateş eden 1 kişinin, silahına el konularak gözaltına alındığı bildirdi.

Bu sırada düğünde bulunan bir grubun, polis ekiplerine fiziki saldırıda bulunarak mukavemet göstermesi üzerine bölgeye ek takviye ekipler yönlendirildiği, av tüfeğiyle atış yapan kişi ile birlikte polise saldırıda bulunan 7 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin üzerinde 3 adet kartuş, 1 adet ahşap sopa, 1 bıçak ile çok sayıda fişek ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili çok yönlü tahkikatın başlatılarak kent içinde huzur ortamının bozulmasına müsaade edilmeyeceği de ifade edildi.

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