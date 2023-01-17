Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde sürücü ile annesi yaralandı.
Hüseyin Ş. idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile annesi Gülhan Ş. ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hüseyin Ş’nin, annesini muayene için Konya merkezdeki bir hastaneye götürdüğü ve buradan döndükleri öğrenildi.
Etiketler: Konya
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