ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Ticaret Bakanlığı, eş zamanlı açıklamalarında, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'de bulunan iki yetkilinin buluşacağını doğruladı.

Washington'dan yapılan açıklamada, Yellen ve Liu'nun, "makroekonomik gelişmeler ve diğer ekonomik sorunlar hakkında ve ABD ile Çin arasındaki iletişimin derinleştirilmesine dair görüş alışverişinde bulunacağı" bilgisi verildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da buluşmanın, "iki ülkenin arasında makroekonomi ve finans politikalarının koordinasyonunu güçlendireceği" vurgulandı.

Görüşmede iki yetkilinin, karşılıklı gümrük tarifelerinden kaynaklanan sorunları ele alıp almayacağı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Görüşme, ABD'li Bakan Yellen'in 2020'de göreve başlamasından bu yana Liu ile ilk yüz yüze buluşması olacak. Yetkililer daha önce üç kez çevrim içi görüşmüştü.

Temmuz 2022'deki son çevrim içi görüşmede, küresel makroekonomik durum ve tedarik zincirlerindeki sorunların ele alındığı açıklanmıştı. Başbakan Yardımcısı Liu'un, görüşmede Çin tarafının gümrük tarifelerindeki artıştan ve Çinli şirketlere yönelik yaptırımlardan duyduğu endişeleri dile getirdiği aktarılmıştı.