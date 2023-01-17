Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı gizli yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma kaydı bulunan ve haklarında sınav sorularını aldıklarına ve ön mülakat şeklinde mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 8 kişi, 2015'te örgütün çalışma evlerinde kalan ve sınav sorularının dağıtıldığı evde bulunan 3 kişi ve soruları dağıtan 1 kişi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların devam ettiği öğrenildi.