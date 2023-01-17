Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek. Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kırşehir'in Mucur ilçesi Avcı köyü mevkisinde bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Toplam 4 bin hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 9 Şubat Perşembe saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Etiketler: Kırşehir
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