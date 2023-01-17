Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da beton mikseri minibüse çarptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Bahçelievler'de beton mikserinin, yolcu indirmek için duran minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Cemal Ulusoy Caddesi'nde seyir halindeki minibüsün şoförü H.K.Y, yolcu indirmek için yol kenarında durdu.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Mervan A'nın kullandığı beton mikseri, minibüse arkadan çarptı.
Yaralanan minibüsteki 5 yolcu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:06
- 11:06
- 11:03
- 11:05
- 10:54
Sıradaki Haber
Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2023…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz