2023 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...
2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 2023 bedelli askerlik yerleri 18 Ocak'ta açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.
2023 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama için tıklaynız.
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
2023 Bedelli askerlik sevk tarihleri neler?
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
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