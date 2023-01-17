Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Aydın'ın Köşk ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Derviş Taş'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Serdaroğlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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