Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 06:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te yolcu minibüsü refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsünün refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Yenimahalle Mahallesi Sadri Artuç Caddesi Lise Kavşağı mevkiinde H.G. yönetimindeki minibüs Kıranköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan B.K.'nin panik atak geçirdiği, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Etiketler: Karabük
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