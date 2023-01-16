Fransız yerel basınındaki haberlere göre, Normandiya bölgesinde Grand-Couronne kentinde Bollore Logistics şirketine ait 20 bin metrekarelik binada yerel saatle 17.00 civarında çıkan yangın devam ediyor.

Binanın içinde bir patlama meydana gelirken, çıkan duman kilometrelerce öteden görülüyor.

Yangının alev alan bir lityum bataryası kaynaklı olabileceği belirtildi.

Yaklaşık yüz itfaiyeci olay yerine intikal ederken, binanın tamamı tahliye edildi.

Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.