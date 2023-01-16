Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da Bollore Logistics şirketine ait binada yangın çıktı
Fransa'nın Normandiya bölgesinde Bollore Logistics şirketine ait 20 bin metrekarelik bir binada yangın çıktı.
Fransız yerel basınındaki haberlere göre, Normandiya bölgesinde Grand-Couronne kentinde Bollore Logistics şirketine ait 20 bin metrekarelik binada yerel saatle 17.00 civarında çıkan yangın devam ediyor.
Binanın içinde bir patlama meydana gelirken, çıkan duman kilometrelerce öteden görülüyor.
Yangının alev alan bir lityum bataryası kaynaklı olabileceği belirtildi.
Yaklaşık yüz itfaiyeci olay yerine intikal ederken, binanın tamamı tahliye edildi.
Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Etiketler: Fransa
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