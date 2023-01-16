Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da ev yangını
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binada çıkan yangın, hasara yol açtı.
Akasya Mahallesi 138. Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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