Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bölgeye "TCSG-28" botuyla sevk edilen ekipler, 22 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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