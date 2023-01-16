Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye "TCSG-28" botuyla sevk edilen ekipler, 22 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.