"Atıksız Ada" Projesi başta olmak üzere Tarlada Sıfır Atık Projesi, Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi, İlaç Atık Toplama Projesi, her ilçede Sıfır Atık Caddesi gibi birçok projeyle hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atıksız bir yaşam için öncülük ediyor.

Bir otelde düzenlenen eğitim programında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ileriki yıllarda sorunların yaşanmaması için bugünlerde bir şeylerin yapılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Şehrimizdeki vahşi depolama alanlarının tekrar doğaya kazandırılması, metan gazının enerjiye dönüştürülmesi gibi birçok çevreyi koruyan projeyi önemle sürdürüyoruz. Yerinde ayrıştırmayı önemsiyoruz, neyin çöpe atılması gerektiği neyin atılmaması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor ve her ilçemizde sıfır atık caddeleri oluşturuyoruz. Mutfakta başlanılan küçük ayrıştırmanın dalga dalga büyüyerek ne kadar önemli sonuçlar verdiğini kısa zamanda göreceksiniz." dedi.

Atölye çalışmasına; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz, Türk Kızılay ıKadın Koordinasyon Birim Yöneticisi ve projenin yazarı Semra Aydın, Türk Kızılay Balıkesir İl Merkezi Şube Başkanı Mustafa Burak Kelemençe, Mutfakta Sıfır Atık Projesi Gönüllü Danışmanı Kimya Mühendisi Dr. F. Figen Ar ve sıfır atık gönüllüleri katıldı.