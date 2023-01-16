Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir’de karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Cezayir’de karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.
Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, başkent Cezayir’e bağlı Ukalitus beldesinde gece aynı aileden 6 kişinin doğal gazla çalışan su ısıtıcısından sızan gazdan zehirlenerek öldüğünü açıkladı.
Kalime kentinde de doğal gaz sobasından sızan gazından etkilenen biri 3 yaşındaki çocuk, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sivil Savunma Başkanlığı verilerine göre, 6 kişinin ölümüyle, Cezayir’de ocak ayının ilk 15 gününde, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselmiş oldu.
Ülkede geçen yıl ise toplam 103 kişi, karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Cezayir
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