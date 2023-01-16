Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların, firmaların atık yağlarını lavaboya dökmemesi ve atmaması için kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Kampanyayla, vatandaşların evlerindeki bitkisel atık yağları biriktirip, belirlenen teslimat noktalarına getirerek hem çevreye hem de geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor.

Dere Mahallesi Muhtarlığında Muhtar Faize Demir Kahraman, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emirhan Balkaya ve kampanyayı yürütecek personelle bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilk atık yağı teslim alarak duyarlı vatandaşa hediyesini verdi.

1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğinin altını çizen Tutuk, başta insan sağlığına, çevreye ve ekonomiye zarar veren bitkisel yağ atıklarının toplanmasını teşvik etmek için kampanya başlattıklarını dile getirdi.

Tutuk, şunları kaydetti:

"Bu kampanyaya hep birlikte hassasiyet göstermeliyiz. Yalova'da birçok atık yağ toplama noktası oluşturduk. Bu alanlardan lisanslı atık yağ toplama firması tarafından atık yağlar toplanacaktır. Yalovalılar bu noktalara gidip 5 litre bitkisel atık yağlarını teslim ettiklerinde kendilerine 1 litre ayçiçek yağı hediye edeceğiz. Kampanyamıza destek veren, çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum."

Proje kapsamında vatandaşların atık yağlarını Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, YASMEK (Yalova Sanat ve Meslek Edinme Kursları), Engelsiz Kafe ile Bahçelievler, Dere, İsmet Paşa, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa mahalle muhtarlıklarına götürebileceği belirtildi.