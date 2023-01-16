Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da kardan kapanan 115 köy yolu açıldı
Elazığ'da, kar yağışı nedeniyle kapanan 115 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ile Baskil, Maden, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu ve Sivrice ilçelerinde kardan kapanan 115 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.
57 araç ile 96 kişilik personelin katıldığı çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı yollar, tekrar açıldı.
Etiketler: Elazığ Hava Durumu
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