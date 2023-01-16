Kentte kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ile Baskil, Maden, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu ve Sivrice ilçelerinde kardan kapanan 115 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

57 araç ile 96 kişilik personelin katıldığı çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı yollar, tekrar açıldı.