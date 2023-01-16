Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri başladı. Mükellefler, vergiyi 2 taksit halinde ödeyecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin, ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenebilecek. İkinci taksit ise Temmuz ayında.

Vergi, geçen yıla göre yüzde 61,5 arttı. Böylece taşıt vergisinde en düşük tutar 219 lira, en yüksek tutar ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisi , Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşmalı bankaların internet sitelerinden ödeniyor. PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

Geçerli MTV tarifesi

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.