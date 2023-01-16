Yerel basındaki haberlere göre, Sulawesi eyaleti polis yetkilisi Didik Supranoto, Çinli şirketin Endonezya'daki iştiraki PT Gunbuster Nikel Sanayi İşletmesinin dökümhanesinde sendika tarafından organize edilen protestoda bir grup işçinin fabrika alanına girerek diğer işçilerle çatıştığını belirtti.

Protestocuların iş makinelerine, şirket araçlarına, işçi yatakhanelerine zarar verdiğini ifade eden Supranoto, yaşanan arbedede biri Çinli, diğeri Endonezyalı iki işçinin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 71 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yıllık 1,8 milyon ton nikel alaşımı üretme kapasitesine sahip fabrika, yaklaşık 2,7 milyar dolar yatırımla 2021 sonunda faaliyete geçmişti.

Endonezya'nın maden kaynakları bakımından zengin Sulawesi eyaleti, elektrikli araçlarla kullanılan nikele yönelik artan talep nedeniyle son yıllarda büyük çaplı yatırım çekmeye başlamıştı.