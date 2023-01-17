Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 06:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir’de yoldan çıkan traktör devrildi: 1 ölü
İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Sekiköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Tuncay K., idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde traktörde yolcu konumunda bulunan Şengül Çelik’in durumu ağır olduğu tespit edildi.
Ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İzmir
Sıradaki Haber
Aydın'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz