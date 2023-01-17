A.Ö. idaresindeki otomobil, Erdemir Caddesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde ana yola çıkmak isteyen Y.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen iki kişiye çarptı. Kazada yaralanan iki yaya ile sürücü A.Ö, ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

LPG'li araçta yaşanan gaz sızıntısı da itfaiye ekiplerince önlendi.