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Güncel
İHA 28.11.2023 14:14

Konya'da aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 133 gözaltı

Konya'da 68 ekip, 456 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 133 şahıs yakalandı. Yakalanan 75 şahıs tutuklanırken, 58 şahıs ise adli mercilere teslim edildi.

Konya'da aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 133 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli suçlardan aranması olan şahıslara yönelik kent merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 68 ekip, 456 personelinin katıldığı operasyonlarda, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama emri olan 133 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 75 şahıs cezaevine gönderilirken, 58 şahıs adli mercilere teslim edildi. 

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