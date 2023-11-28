Bingöl'de 146 aranan şahıs yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, `20 - 27 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 122’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 41 bin 553 şahsı sorguladı. 146 aranan şahıs tespit edilip, 4 gözaltı yapıldı. 8 bin 489 araç denetlenip 647 araca cezai işlem yapıldı. 45 araç trafikten men edildi. Tek amacımız Bingöl’ü daha güvenli daha huzurlu bir kent yapmak. Sizlerin destek ve anlayışıyla başaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 20 Kasım - 27 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüzce kaçak 75 bin 800 dal boş makaron, 11 bin 940 dal dolu makaron, 181 kilogram kıyılmış tütün, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 adet 6,35 milimetre çapında tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 21 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bingöl’ü kanun dışı kişi ve gruplara dar; sağduyulu vatandaşlarımıza ise huzurun ve ferahın şehri yapma çabamız kesintisiz devam edecek` dedi.

Vali Usta son bir hafta içerisinde ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak da şu bilgilere yer verdi:

''Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl’ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. 20 - 27 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 4 kilo 118 gram kubar esrar, 16 kilo 510 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum.`