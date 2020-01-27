Konya'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da düzenlenen operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaçak akaryakıtın getirildiği tırı takibe alan ekipler, aracı kente giriş yaptığı sırada durdurdu.
Araçta 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü ile araçta bulunan kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.