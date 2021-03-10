Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz, Kulu ilçesindeki semt pazarında düzenlenen dağıtım töreninde, Bitkisel Üretimi Geliştirmesi Projesi'nin Bakanlığın 2021 yılı yatırım programında yer aldığını söyledi.

Projede ülke ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda ve kalitede ürünün istenilen yer ve zamanda pazara sunulabilmesinin amaçlandığını aktaran Karadeniz, çalışmanın, üretim faktörlerinin etkin kullanılmasını sağlayacağını dile getirdi.

Karadeniz, ilgili proje kapsamında 4 milyon 750 bin liralık bütçe ile mercimek, kuru fasulye, arpa ve yulaf üretiminin geliştirilmesi projelerinin yürütüleceğini bildirdi.

Nadas alanlarının değerlendirilmesi, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması için mercimek üretiminin önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, şöyle konuştu:

"Arz açığının azaltılması, toprak yapısının düzeltilmesi için Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi, il müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bugün eş zamanlı Kulu'nun yanı sıra Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü ve Hüyük ilçelerimizde sertifikalı mercimek tohumu dağıtımları yapıldı. Bugün, yüzde 25'i çiftçi, yüzde 75’i Bakanlık katkılı 1 milyon 968 bin 500 lira bütçeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu tohum ile 20 bin dekarda ekim yapılacak."

Konuşmaların ardından sertifikalı mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Konya Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ve çiftçiler katıldı.