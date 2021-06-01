Selçuklu Belediyesince ilçeye kazandırılan ve tropikal ülkelerden gelen kelebeklere doğal yaşam alanı sunan Tropikal Kelebek Bahçesi'nde farklı hayvan türleri ile 106 türde yaklaşık 20 bin bitki yer alıyor.

Avrupa'nın "en büyük" kelebek uçuş alanına sahip, 45 farklı türde rengarenk binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi, pazar günü hariç 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.