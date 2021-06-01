Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hendek'te sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücü ve yayalar zor anlar yaşattı.
Esnaf ise dükkanlarına su girmemesi için önlem aldı.
Etiketler: Sağanak Yağış Hava Durumu
Son Haberler
- 16:35
- 16:31
- 16:21
- 16:13
- 16:17
Sıradaki Haber
Samsun'da zabıta ekipleri hasta ve yaşlı kadının pazar alışverişini yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz