Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 adreste arama yaptı.
Aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, tüfeğe ait 40 fişek, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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