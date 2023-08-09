Konya Ovası'ndaki buğday hasadında 2 milyon 400 bin rekolte

Yüz ölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya’da 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında üretim yapılıyor.



Geçtiğimiz kış döneminde kar yağışını az olması ile rekolte düşüş endişesi ilkbahar yağışlarıyla yerini bereketli bir sezona bıraktı. Verimli bir dönem geçiren ovada arpa hububat hasadında sona ererken, buğday hasadı ise yüzde 95 oranında tamamlandı.



"İkinci aydan sonra yağan yağışlar, rekoltenin artışına en büyük nedenlerinden birisi oldu"



Hasat döneminde buğday ve arpa rekoltelerinin geçtiğimiz dönemlere göre arttığını kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Geçen seneki yağışlarımız gayet güzeldi, özellikle kar yağışları ovada ciddi anlamda etkisini gösterdi. Geçen yıl aldığımız verimler bizi gayet memnun etmişti. Çünkü bir önceki yılda ciddi anlamda kuraklık yaşamıştık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak buğdayda 1 milyon 950 bin civarında hasadımız gerçekleşti. Arpada ise 1 milyon 200 bin ton civarında hasadımız olmuştu. Bu rekolte bizi gayet memnun etmişti. Bu yıl ise geçtiğimiz yılın rekorunu kırarak biraz daha yüksek bir rekolteye eriştik. Bunda da kış yağışlarımız biraz zayıftı ama bahar yağışlarımızın etkisi çok fazlaydı. İkinci aydan sonra yağan yağışlar, özellikle hububat alanlarında rekoltenin artışına en büyük nedenlerinden birisi oldu. Bu yılda yaklaşık olarak arpada 1 milyon 400 bin ton civarında, buğday ise yaklaşık olarak 2 milyon 400 bin ton civarında. Bunlarına tamamen netleşmesi için çiftçilerimizin ürünlerinin satışını gerçekleştirmesi gerekiyor. Şu anda çitçilerimizin ürünlerini depolardan yavaş yavaş çıkartarak ofislere götürdüklerini biliyoruz. Tabi nakliye işlemleri bittikten sonra rekoltemizi kayıtlara alacağız” dedi.



Yağışlar sonrası bereketli bir sezon geçirildiğini anlatan Kırkgöz, “Yağışlar iyi olduğu için çiftçilerimizin de araziye bakımları iyi oldu. Çünkü yağışların iyi olması verimin artacağının en büyük garantisi. Çiftçilerimizde bunu istinaben tarlalarında kullandıkları gübrelerini ve bakımlarını biraz daha arttırarak yapmalarına neden oldu. Bunlar üst üste eklendiği zaman haliyle rekoltede bir artış gözlemledik” şeklinde konuştu.



“Sonbahara kadar toprağın hava alması gerekiyor”



Hasat sonu yeni dönem ekimi yapacak çiftçilere hatırlatmada bulunan Burak Kırkgöz, “Hasattan sonra toprakta hafif tav varken bir an önce toprağın sürülmesi gerekiyor. Son bahara kadar toprağın bu şekilde hava alması gerekiyor. Çünkü toprağında altındaki köklerinde oksijene ihtiyacı var. Bu oksijeni alması için ise toprağın sürülmesi gerekiyor. Bu işlemleri çiftçilerimiz bu süre içerisinde yaparsa önümüzdeki sezon yetiştirecekleri mahsullerin toprağını hazırlamış olurlar. Toprağın havalandırması bir yönden de bazı hastalıkların önüne geçmiş oluyor” ifadelerini kullandı.



“Sıcaklıklar bitkilerinde strese girmesine neden oluyor”



Sulu tarımda üretim yapan çiftçilere tavsiyelerde bulunan Kırkgöz, “Bu dönemlerde aşırı sıcaklar Türkiye genelinde hissediliyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan bu sıcaklıklar, bitkilerinde strese girmesine neden oluyor. Bu dönemlerde çiftçilerimizin sulamalarını biraz daha dikkatli yapmalarını yeri geldiğinde sulama saatini kısarak sulama aralıklarını daraltmaları gerekiyor. Çünkü topraktaki tav özellikle mısır ve pancar yetiştiricileri için çok önemli. Mısırda bu dönemdeki sıcaklıklar tam tozlaşma dönemlerine denk geldiği için bitkide uç boşluğuna neden olabiliyor. Bu dönemlerde sulamalarını biraz daha sık aralıkla saatlerini kısarak yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.