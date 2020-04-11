Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya bağlantı yollarında "sokağa çıkma yasağı" sakinliği
[Fotoğraf: AA]
Şehirlerarası önemli bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yok denecek kadar az, yollarda ise yasaktan muaf tutulan taşıma kamyonları dışında araç bulunmuyor.
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla şehirlerarası önemli bağlantı noktası Konya’da yollar boş kaldı.
Emniyet ekipleri, Konya-Ankara, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Adana, Konya-Karaman, Konya-Aksaray ile ilçe bağlantı yollarında trafik denetim istasyonları kurdu.
Uygulamadan istisna tutulan ürünlerin taşındığı yük kamyonları ile özel izinli araçlar dışında yollarda araç bulunmadığı gözlendi.
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