Düzce'de, lezzeti dolayısıyla talep gören, Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirincinin 3 bin dönümlük sulak arazide ekimine başlandı.

Tarihi 1800'lü yıllara dayanan, halk dilinde kasaba pirinci olarak anılan Konuralp pirinci, "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak da biliniyor.

Geçmişten bu yana dededen toruna ulaşan ata tohumuyla ekimi yapılan Konuralp pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını günümüzde de sürdürüyor.

Merkeze bağlı Konuralp bölgesinde çiftçiler, şafak vakti sulak alanlara giderek tenekelerdeki tohumları toprakla buluşturuyor.

Böylece tarladan sofraya yaklaşık 4 ay süren pirincin, üreticiler açısından meşakkatli yolculuğu başlamış oldu.

Bölgede dededen toruna devam eden çeltik üretiminde pazar sıkıntısı yaşanmıyor. Mahsulün alıcıları ürün tarladan kaldırılmadan hazır bekliyor.

"Ata tohumlarımızı toprak anayla buluşturuyoruz"

Pirinç üreticisi 64 yaşındaki İsmet Aktepe, AA muhabirine, işi dedelerinden öğrendiğini ve çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını söyledi.

Çeltik üretiminin zor olduğunu ve emek istediğini dile getiren Aktepe, "Atadan gelen tohumlarımızı toprak anayla buluşturuyoruz." dedi.

Aktepe, uzun ve meşakkatli bir ekim ve hasat dönemine girdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Çok emek isteyen bir ürün. 120 gün süren ve büyük emekle üretilen mahsulümüzü toprakla buluşturduk. Bu pirinç bölgemiz açısından önemli mahsuldür. Bu pirinci özellikle Osmanlı saray mutfaklarında tercih ederlermiş. Suyu ve toprağından kaynaklı çok lezzetli bir pirinçtir. Bu mahsulden yapılan pilav meşhurdur."

Doğal yollarla ekim ve hasat yaptıklarına işaret eden Aktepe, bu güzel pirinci vatandaşların sofralarına getirmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Aktepe, beklentilerin her yılki gibi yüksek olduğunu belirten Aktepe, "Ekonomik olarak biraz sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ama biz bunu yapacağız, başka yolu yok. Ülkemiz emeksiz ve tarımsız olmaz. Toprakla uğraşmak insana zevk veriyor. Toprak bizim anamızdır." diye konuştu.