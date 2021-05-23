Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne ve Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 19 Pakistanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne ve Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA) -
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Y.I. ile S.G. idaresindeki 59 T 0294 ve 59 T 0144 plakalı taksileri Yağcı Mahallesi'nde durdurdu.
Kontrollerde, araçlardaki 11 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Sürücüler Y.I. ile S.G. gözaltına alındı.
Edirne'de ise bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Bosnaköy mevkisinde 9 Pakistan uyruklunun yol kenarında beklediğini belirlendi.
Polis ekipleri tarafından yurda yasa dışı yollarla girdiği saptanan Pakistanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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