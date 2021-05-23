İlçeye bağlı Saltuklu köyünün ormanlık alanında 20 Mayıs'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile yayılan yangının, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü Aksudere Orman İşletme Şefi Onur Karadağ, AA muhabirine, yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Alevlere kısa sürede müdahale ettiklerini belirten Karadağ, "Perşembe günü 112'ye gelen ihbar üzerine alana geldik. Beş dakika içinde yangına müdahale ettik. Aynı gün söndürdük. Şu an itibarıyla soğutma çalışmaları tamamen bitti. Yangında 11 hektarlık alan zarar gördü." dedi.

Alanda incelemelerde bulunduklarını aktaran Karadağ, "Orman Bölge Müdürlüğü personeli olarak bölgede beklemeye devam ediyoruz. Birkaç gün daha bölgeyi kontrol altında tutacağız." diye konuştu.