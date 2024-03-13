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Güncel
DHA 13.03.2024 14:32

Konteynerlerde iftar daveti geleneği sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan ve yaklaşık 219 bin kişinin konteynerlerde yaşadığı Hatay’da, deprem öncesi olduğu gibi deprem sonrası ramazan ayında da hep birlikte iftar yapma geleneği yaşatılarak oruç hep birlikte açıldı.

Konteynerlerde iftar daveti geleneği sürüyor

Deprem öncesinde her ramazan ayının ilk günlerinde iftar mahallenin en saygın ve en büyüğünün evinde yapılırdı. Antakya’da gelenek haline gelen bu etkinlik, evler yıkılıp aileler konteynerlerde yaşasa da devam ediyor. Serinyol Mahallesi’nde bulunan, 67 işyerinin bulunduğu Emlak Konut Üçgedik Prefabrik Çarşıda işyeri bulunan Recep Avcıoğlu deprem öncesi tüm mahalle halkını Ramazan ayının ilk günlerinde evinde kurduğu sofrada misafir etti.

Duygusal anlar yaşandı

Avcıoğlu, geleneği bu yıl sürdürmek için yeniden hazırlık yaptıklarını, bu kez konteyner kentten komşuları ile işyerinden komşularını iftarda bir araya getirdiklerini söyledi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayıp gözleri dolan Recep Avcıoğlu, “Biz Hatay halkı olarak misafirperver, böyle ramazanlarda kardeşçe kaynaşmayı, böyle sofralar kurmaya alışkın insanlarız. Bizi ne kadar ziyaret eden olursa biz o kadar hoşlanırız. Bizim evlerimiz yıkıldı, konteynerlerde kalıyoruz, önceden evimiz vardı, misafirleri evimize alıyorduk. Bu ramazan ayı hüzünlü geçse de, eşimiz dostumuzla iş arkadaşlarımızla konteyner kentlerde yaşamamıza rağmen böyle bir sofrayı hazırlamaktan gurur duyuyorum” dedi.

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