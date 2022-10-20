Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: 7 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil kaçırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Beni Şehrine bağlı Mabaya mevkisinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri saldırı düzenledi.
Saldırıda 7 sivili öldüren isyancılar, 1 doktor ve 1 rahibeyi kaçırdı. ADF üyeleri hastaneyi ve kiliseyi ateşe vererek bölgeden uzaklaştı.
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin 2014'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.
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