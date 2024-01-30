Komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan son anda kurtardı

Yangın, Paşacık Mahallesi 1644 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında meydana geldi. Çocuk odasındaki elektrik kablosundaki şase nedeniyle bir anda yangın çıktı. Odasında bulunan kapı ve komodinin tutuşması sonucu yardım çığlığı atan Mehmet Ali Öğüt'ün (17) sesini duyan babası Mustafa Öğüt (44) yardımına koştu. Alt kattaki yabancı uyruklu komşularından yardım isteyen baba, çeşme hortumu ile oğlunun odasının kapısını söndürürken, yanmaktan son anda kurtulan genç balkona çıktı.

Yangını gören diğer komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken, başından hafif yaralanan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.