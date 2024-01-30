Duman 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.01.2024 11:06

Komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan son anda kurtardı

Aksaray'da elektrik şasesi nedeniyle çıkan yangında, komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan kurtaran baba yangına çeşme hortumu ile müdahale etti.

Komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan son anda kurtardı

Yangın, Paşacık Mahallesi 1644 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında meydana geldi. Çocuk odasındaki elektrik kablosundaki şase nedeniyle bir anda yangın çıktı. Odasında bulunan kapı ve komodinin tutuşması sonucu yardım çığlığı atan Mehmet Ali Öğüt'ün (17) sesini duyan babası Mustafa Öğüt (44) yardımına koştu. Alt kattaki yabancı uyruklu komşularından yardım isteyen baba, çeşme hortumu ile oğlunun odasının kapısını söndürürken, yanmaktan son anda kurtulan genç balkona çıktı.

Yangını gören diğer komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken, başından hafif yaralanan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
İngiltere Merkez Bankası, HSBC'ye 57,4 milyon sterlin para cezası verdi
11:36
KADEM deprem bölgesinde 10 binden fazla kadına el uzattı
11:28
Fed'in ilk faiz indirimi yılın ortasında bekleniyor
11:16
İngiltere'de AB'ye dönmek isteyenlerin oranı artıyor
11:37
İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın
11:12
Uzmanlara göre İsrail, tedbir kararlarını uygulayabilmek için askeri operasyonlarını sonlandırmalı
Sümela Manastırı ve çevresi beyaza büründü
Sümela Manastırı ve çevresi beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ