Yerel basında çıkan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Urrao kasabasında, silahlı saldırıya maruz kalan Antioquia Yerli Örgütü (OIA) Başkanı Alvaro Bailarin Sapia ağır yaralandı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Sapia, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OIA, açıklamasında, saldırıya tepki göstererek, "Liderimiz hiçbir zaman kendisinin tehdit edildiğini belirtmedi, geride 3 yetim çocuk bıraktı. Yetkililerden katilin derhal bulunmasını, yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Kolombiya'da en son 15 Ekim'de 3 yerli lider, ülkenin çeşitli bölgelerinde uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Bu yıl 146 yerli öldürüldü

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 146 toplum lideri suikasta uğradı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kolombiya Temsilcisi Juliette De Rivero, 26 Temmuz'daki açıklamasında, askeri önlemlerin, yasa dışı silahlı grupların yayılmasını önlemede başarısız olduğunu kaydetmişti.

BM Ofisi'ne göre, 2016-2021 yılları arasında Kolombiya'da 562 insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.