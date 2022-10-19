Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde biri işçi servisi üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Konya'dan işçi getiren İ.A. idaresindeki servis midibüsü, ilçe merkezindeki Eski Emniyet Kavşağı'nda H.Z'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan servis midibüsü, R.U. yönetimindeki karşı yönden gelen hafif ticari araca vurdu.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, M.T, Y.Ö, M.A, M.A, Y.U. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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