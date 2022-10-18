Edinilen bilgilere göre, M. Ö. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde bir tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M. Ö. ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.