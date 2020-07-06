Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Karaabalar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, yulaf çeşitleri olan Halkalı, Kahraman Kırklar ve Yayla hasat edildi.

Birer dekarda gerçekleştirilen demonstrasyon hasadında Halkalı 300, Kahraman 400, Yayla 410 ve Kırklar 420 kilogram yulaf verimi tespit edildi.

Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli araştırmacı Dr. Turhan Kahraman, yulaf çeşitlerinin verim ve adaptasyon kabiliyetlerini ölçmek amacıyla demonstrasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Demonstrasyon süresince yapılan gözlemlerde yulaf çeşitlerinin soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğunun tespit edildiğini aktaran Kahraman, geniş yaprak ve gövde yapısıyla ot veriminin iyi olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Etkinliğe, Kırklareli Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Kofçaz Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.