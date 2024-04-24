Kocaeli'nde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi'nde Mehmet Emin A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Batuhan Oğul yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul ve arkasında yolcu olarak bulunan Berrak I. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batuhan Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlenirken ağır yaralanan Berrak I. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Batuhan Oğul’un cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.