Manisa'da öğrenciler tiyatro yeteneklerini sergileyecek

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, `100. Yıl Projeleri` çerçevesinde tiyatro şenliği düzenliyor.

Proje kapsamında 9 ayrı okulda öğrencilerinden oluşan tiyatro grupları, yıl boyunca yaptıkları hazırlıkları Alaşehirlilerle buluşturacak.

Okulların hazırlamış olduğu tiyatrolar 3-10 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak sergilenecek.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş projeyle ilgili bilgi verdi:

"En iyi eğitim, yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Yaparak ve yaşayarak öğrenilen bilgi ve beceriler çocuklar üzerinde kalıcıdır. Çalışmalarımızda amacımız, çocuklarımızın var olan yeteneklerini, gizli kalmış ortaya çıkarılmasına fırsat bulunamamış yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarabilmek, kendilerine güvenlerini artırmak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu '100. Yıl Projeleri'nden biri olan tiyatro şenliği, 9 okulumuzun sergileyeceği tiyatro etkinlikleri ile 3 Mayıs 2024 tarihinde sahnelenmeye başlayacak ve 10 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek. Oyunlar ücretsiz ve halka açık olarak oynanacaktır. Alaşehir'de ilk kez düzenlenen tiyatro şenliğine, katılan katkı sunan, emek veren okul müdürlerimizi, çocuklarımızı çalıştıran öğretmenlerimizi ve etkinliğin asıl mimarı olan çocuklarımızı tebrik ediyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Herkesi tiyatro şenliğimize davet ediyor ve katılımlarını bekliyoruz"