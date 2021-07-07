Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan "atak-s yarka" desteğinden yararlanan çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı.

Sanayi kenti olarak bilinen ancak verimli topraklara da sahip olan kentte, tavuk işletme tescil belgesi bulunan çiftçiler, proje kapsamında en az 200, en çok 500 adet 16-18 haftalık yaklaşık 15 bin adet atak-s yarka tavuk alacak.

Ayrıca çiftçilere, toplam 120 ton yem desteği verilecek.

​​​​​​​"Destekten çok memnunuz"

Projeden yararlanan Mustafa Özkan, babasıyla uzun zamandır yumurta tavukçuluğu yaptığını, 100 tavukla başladığı işi, Büyükşehir Belediyesinden aldığı 500 tavukla sürdürdüğünü bildirdi.

Atak-s yarka tavukların veriminin yüksek olduğunu belirten Özkan, "Gebze ve İzmit ilçelerinde satış yapıyorum. Yumurta, temel bir gıda. İnsanlar özellikle pandemi döneminde daha çok tüketiyor. Zenginin de fakirin de herkesin sofrasında olmazsa olmaz bir ürün." ifadelerini kullandı.

Belediyenin yem bitkileri desteğinden de faydalandığını bildiren Özkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Rafet Şentürk de belediyeden 500 tavuk aldığını belirterek şunları kaydetti:

"İki yıldır yumurta tavukçuluğu yapıyorum. Özellikle pandemi döneminde bu destek bizim için çok iyi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Bazı marketlerle anlaştık, yumurtaları onlara vereceğiz. Bu işe pandemi döneminde daha çok ağırlık verdik. Şimdilik 500 tavuk aldım, ileride büyütmeyi düşünüyorum."