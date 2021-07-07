Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde narkotik köpeği ve drone desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı. Ormanlık alanda ekili 2 bin 122 kök Hint keneviri, 100 gram kenevir tohumu, 1 kilo 800 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.