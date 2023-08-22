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Güncel
AA 22.08.2023 22:06

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 725 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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